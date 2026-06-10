Ученые Пермского Политеха разработали метод оценки асимметрии полушарий мозга

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) запатентовали новый метод быстрой диагностики асимметрии полушарий головного мозга. Разработка позволяет врачу за несколько минут определить наличие особенности в соотношении размеров полушарий, используя всего один снимок томографии.

- Пермские ученые протестировали способ на реальных клинических данных. Для этого они взяли томографии пациентов разного возраста — как с выявленными различиями в размерах полушарий, так и без них. Для каждого рассчитали соотношение правой и левой сторон по одному снимку и сравнили полученную разницу с результатами полного анализа, - сообщает сайт губернатора и Правительства Пермского края.

В отличие от традиционных методов, требующих анализа десятков снимков и дорогостоящего программного обеспечения, предложенный способ основан на простых измерениях. Врачу необходимо выбрать срез с наибольшей длиной щели между полушариями и измерить три расстояния: общую длину и ширину каждой половины. Это позволяет вычислить долю, которую занимает каждая часть, и сделать вывод об их симметричности.

- Новый способ показал те же результаты, что и традиционный анализ всех срезов, но занял всего несколько минут, - пояснил доцент кафедры ВМБМ ПНИПУ Владислав Никитин.

Исследователи установили числовой критерий для оценки:

Разница более 5% — признак патологической асимметрии, требующий детального обследования.

Разница около 3% — физиологическая норма.

Методика была успешно протестирована на клинических данных пациентов разного возраста. По словам пермских ученых, разработка будет особенно полезна рентгенологам и неврологам в больницах и травмпунктах для быстрого выявления пациентов группы риска. На разработку получен патент.

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