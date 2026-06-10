Пермь стала съемочной площадкой для программы на Первом канале

В сюжетах на Первом канале расскажут о достопримечательностях нашего города. Фото: Минтуризма Пермского края.

С 7 по 11 июня столица Прикамья принимает съемочную группу федеральной телепрограммы «Доброе утро». Как сообщили в Министерстве туризма Пермского края, московские журналисты работают над сюжетами, посвященными пермским достопримечательностям и фестивалям.

Отснятый материал будет представлен в эфире в двух рубриках: «Пять причин приехать в Пермь» и «Пермь — город рекордов».

Первый сюжет выйдет в эфир Первого канала 12 июня, а второй — 13 июня.

Организаторами съемок выступили Центр развития туризма Пермского края и региональное Министерство по туризму.

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