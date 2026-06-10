В Пермском крае проводится операция «Нелегал 2026»

Фото: скрин с видео ГУ МВД Росии по Пермскому краю.

В полиции Пермского края сообщили о начале оперативно-профилактической операции «Нелегал 2026». Ее основная цель - выявление и пресечение каналов незаконной миграции, усиление контроля за миграционными потоками и противодействие правонарушениям в этой сфере.

Только за первую неделю сотрудники полиции составили более 400 административных протоколов за нарушения режима пребывания иностранных граждан и правил осуществления трудовой деятельности.

- Было принято 33 решения о выдворении нарушителей за пределы России и вынесено столько же представлений о неразрешении въезда в страну. Кроме того, возбуждено 12 уголовных дел, связанных с миграционными нарушениями, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ходе одной из проверок на двух объектах в Пермском районе сотрудники силовых ведомств выявили нелегальные хлебобулочные цеха. Проверка показала, что часть работников осуществляла трудовую деятельность с нарушением законодательства. Всего были проверены 54 иностранных гражданина. Работодатель и нарушители привлечены к административной ответственности.

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