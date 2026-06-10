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НовостиОбщество10 июня 2026 3:30

Пермский аэропорт закрыт из-за ракетной опасности

В Прикамье был введен режим «Ковер»
Алена ОВЧИННИКОВА
Онлайн табло сообщает о задержке рейсов в Сочи и Москву.

Онлайн табло сообщает о задержке рейсов в Сочи и Москву.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На территории Пермского края введен режим «Ковер». В связи с этим Росавиация официально сообщила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Большое Савино».

Онлайн табло сообщает о задержке рейсов в Сочи и Москву.

Решение о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов было принято на фоне уже действующей в регионе угрозы.

Напомним, сегодня, 10 июня, в 7:27 утра на территории Пермского края был введен режим повышенной готовности «Ракетная опасность». Все оперативные службы региона оповещены и находятся в полной готовности для реагирования на возможные инциденты.

UPD. В 8.45 ограничения на прием и выпуск воздушных судов в пермском аэропорту были сняты.

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