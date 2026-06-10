Число безработных в Пермском крае увеличилось на 7,6%

Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

К концу апреля текущего года в государственных службах занятости в Пермском крае состояло на учете 4296 человек, не имеющих работу. Из них 3303 имели статус безработного, в том числе 2833 человека получали пособие по безработице. Такие данные приводит Пермьстат со ссылкой на Министерство труда и социального развития Пермского края.

С апреля прошлого года количество безработных на территории региона увеличилось на 7,6% или на 233 человека. По данным статистического органа, в апреле этого года статус безработного в Прикамье получили 1072 человека. Размеры трудоустройства безработных составили 574 человека. Это на 18 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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