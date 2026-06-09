18-летняя пермячка потеряла миллион рублей, пытаясь получить посылку

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Перми продолжают становиться жертвами мошенников. На этот раз жертвой аферистов стала 18-летняя девушка. Пытаясь получить посылку, она потеряла более одного миллиона рублей. Подробности о схеме обмана рассказали в краевой полиции.

Все началось со звонка в мессенджере от незнакомого мужчины. Он сказал, что на ее имя пришла посылка, для получения которой необходимо назвать код из смс-сообщения, что пермячка и сделала.

После этого студентке пришло сообщение с предупреждением о мошеннической активности в ее личном кабинете на портале Госуслуг. Потерпевшая позвонила по указанному в сообщении номеру телефону техподдержки. Однако звонок был переадресован на лжесотрудника «Центрального банка». Мошенник убедил девушку, что ее аккаунт взломан и теперь необходимо перевести все деньги на «безопасный» счет. Студентка поверила аферисту и в течение нескольких дней перечисляла через банкоматы различные суммы на неустановленные счета. Так она лишилась более одного миллиона рублей.

Через два месяца юная пермячка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.