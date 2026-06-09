Выпускница пермского вуза возглавила парк Горького в Москве

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Назначен новый директор Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве. Им стала выпускница Пермского политехнического университета (ПНИПУ) Елизавета Фокина. Соответствующее решение о ее назначении принято столичным департаментом культуры. Сейчас она также возглавляет государственный музей-заповедник «Царицыно», сообщает пресс-служба вуза.

Елизавета Фокина окончила ПНИПУ в 1998 году и получила диплом по специальности «Экономика и управление на предприятии». Ее карьера связана с развитием культурной среды. В 2000-м стала одним из создателей первой галереи современного искусства в Перми «SL Gallery» и участвовала в организации международного «Арт-Форума».

С 2002 по 2004 год работала в «Центре стратегических исследований Приволжского федерального округа». В период с 2003 до 2016 года трудилась в Ассоциации менеджеров культуры России. В 2013 году возглавила «Объединение «Выставочные залы Москвы»». С апреля 2016 года Елизавета руководит государственным музеем-заповедником «Царицыно». Сейчас она будет совмещать две должности.