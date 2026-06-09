В Перми за два года дефицит водителей автобусов снизился почти в два раза

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За последние два года в Перми почти в два раза снизился дефицит водителей автобусов – с 450 до 230 человек. Это стало возможным благодаря комплексу мероприятий. Специалисты городского департамента транспорта работают сразу по нескольким направлениям: повышение зарплаты, престижа профессии, условий труда, а также эффективность модернизации рабочего процесса. Об этом во время прямого эфира во ВКонтакте рассказал глава Перми Эдуард Соснин.

По словам главы города, для повышения зарплаты водителям автобусов была проиндексирована стоимость контрактов с перевозчиками. Также многие транспортные предприятия расширяют соцпакет и проводят за свой счет обучение новых сотрудников.

Кроме того, с прошлого года ведется модернизация подвижного состава. На улицы краевой столицы вышли 109 автобусов особо большого класса, а часть маршрутов перешла на транспорт повышенной вместимости. Эти изменения дополнила грамотная корректировка маршрутной сети. Благодаря этим мерам повысилась пропускная способность, улучшился комфорт для пассажиров и возросла эффективность труда водителей.

Немаловажным является и престиж профессии водителей автобусов. Например, в городе второй год подряд состоится конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. В рамках мероприятия водителям предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки и достижения, а зрители смогут понаблюдать за соревнованиями и поучаствовать. Также проводится конкурс «Топ-100 лучших водителей», где оценивается их повседневная работа. По его итогам 100 лучших участников получат по 100 тысяч рублей.