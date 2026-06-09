В школах Перми выросло количество профильных предпрофессиональных классов

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В текущем учебном году в школах Перми более чем в два раза увеличилось количество профильных предпрофессиональных классов – с 60 до 125. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин во время прямого эфира в соцсети ВКонтакте.

Всего на сегодняшний день в школах открыто семь направлений профильных классов. Для ребят доступны инженерно-технологический, судостроительный, аддитивных технологий, медиакласс, химический, графического дизайна и класс беспилотных авиационных систем.

Благодаря сотрудничеству образовательных учреждений и промышленных предприятий высшие и средние учебные заведения получают мотивированных и подготовленных абитуриентов, а предприятия – будущих квалифицированных специалистов. Важность подготовки кадров для промышленности в том числе отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе своего ежегодного послания.

Кроме того, в течение последних двух лет в Перми действует проект «Городские сетевые профильные классы». Он помогает школьникам определиться с выбором будущей профессии. В этих классах могут учиться дети из разных школ города, объединенные общим интересом к выбранной сфере.