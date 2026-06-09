За год реальная зарплата в Пермском крае выросла на 3,8%

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В первом квартале текущего года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Прикамье составила 84,8 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 11,2%. Реальная начисленная зарплата с учетом индекса потребительских цен тоже выросла, но лишь на 3,8%. Такие данные приводит Пермьстат.

Больше всего в Пермском крае зарабатывали специалисты, работающие в сфере финансов и страхования – 127,4 тыс. рублей. На втором месте по уровню зарплаты работники сферы информации и связи – 127 тыс. рублей, а на третьем месте - сотрудники, занятые в сфере добычи полезных ископаемых – 118,1 тыс. рублей.

Меньше всего получали работники гостиниц и предприятий общественного питания – 52,2 тыс. рублей, а также работники сферы недвижимости – 56,1 тыс. рублей и администраторы – 55,4 тыс. рублей.