Молодой врач из Прикамья рассказала об участии в кадровых программах региона

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Пермском крае успешно развиваются кадровые программы региона. В двух из них принимает участие молодой врач из Октябрьского округа Анастасия Дорохова. Решение посвятить свою жизнь медицине она приняла еще в школе.

Анастасия родилась в поселке Октябрьский. В 2019 году девушка поступила в ПГМУ, через шеть лет успешно завершила обучение и начала профессиональную карьеру в Октябрьской центральной районной больнице.

«Учеба закончилась, и меня потянуло домой с невероятной силой. В Перми, конечно, было интересно, но здесь – моя семья, мои корни. Без них я себя просто не представляю», – объяснила свое решение Анастасия.

После трудоустройства молодой врач стала участницей кадровых программ – «Земский доктор» и «Медицинские кадры Прикамья». Она решила, что с помощью этих программ сможет планировать покупку собственное жилье. Пока Анастасия с молодым человеком снимает квартиру.

По ее мнению, кадровые программы в Пермском крае играют важную роль в решении проблемы нехватки специалистов в медицине региона. Значительные выплаты по программам позволяют молодым врачам приобрести жилье, что является важной и своевременной поддержкой для молодых медработников.

Первые месяцы работы в больнице стали для девушки настоящим испытанием. Огромный поток пациентов, плотная запись, необходимость быстро принимать решения и вести документацию – все это первоначально вызвало у нее шок. Был момент, когда она даже подумывала все бросить и оставить любимое дело. Остаться верной выбранному пути ей помогла поддержка коллег. Потихоньку она перестала жить в постоянно стрессе, начала справляться.

Молодой терапевт Анастасия Дорохова отмечает, что жители Октябрьского часто обращаются к доктору с хроническими заболеваниями, такими как астма, гипертония, ишемическая болезнь сердца, а также с злокачественными новообразованиями. Ее фронт работы охватывает весь округ, включая около 30 деревень, где проживает порядка 3400 человек.

Октябрьская ЦРБ предоставляет ей служебный автомобиль для выездов в отдаленные населенные пункты. Вместе с бригадой, состоящей из акушерки, медсестры и терапевта, Анастасия дважды в месяц выезжает для проведения диспансеризации населения в деревни, особенно отдаленные, чтобы осмотреть пациентов, которые не могут самостоятельно добраться до центральной больницы.

За неполный год работы Анастасия уже хорошо изучила многих своих пациентов, их заболевания и особенности течения хронических недугов. Она видит, как ее усилия приносят плоды и спасают жизни людей. Девушка продолжает учиться, участвует в онлайн-конференциях, изучает клинические рекомендации, постоянно расширяет свой профессиональный кругозор.

Спустя время семья, изначально переживавшая за выбор Анастасии, теперь гордится ее успехами Анастасии. Родные видят, как она становится настоящим врачом и нашла свое призвание.

Среди главных качеств терапевта Анастасия называет любовь к людям. Она научилась видеть за диагнозом живого человека с его страхами и надеждами. Не мене важны это ответственность и пунктуальность. В перспективе доктор видит себя узким специалистом. Ординатура – это следующий этап, где Анастасия Андреевна сможет углубиться в выбранное направление. Возможно, это будет УЗИ-диагностика или гастроэнтерология.

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