В ходе СВО погиб отец шести детей Игорь Анкудинов из Очера

Фото: Администрация Очерского муниципального округа

Администрация Очерского муниципального округа с глубокой скорбью сообщила о гибели в ходе проведения СВО жителя Очера. При выполнении боевых задач погиб младший сержант Анкудинов Игорь Витальевич. Церемонию прощания с военнослужащим проведут 9 и 10 июня.

Игорь Анкудинов родился 12 марта 1976 года в Очере Пермской области. В 1993 году окончил Очерскую школу. Последующие два года проходил военную службу в инженерных войсках, затем заключил военный контракт.

Вернувшись домой, работал водителем-экспедитором. Создал крепкую семью, в которой родились шесть детей. Земляки говорят об Игоре Витальевиче как о жизнерадостном, доброжелательном, общительном, открытом и ответственном человеке.

Игорь Анкудинов принял решение заключить контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Погиб при выполнении боевого задания 16 марта 2025 года.

Церемония прощание с погибшим защитником Отечества состоится 10 июня с 11:00 в Центральном Доме культуры Очера. Также попрощаться с Игорем Витальевичем можно 9 июня с 18:00 в доме на ул. Карла Либкнехта, 107.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru