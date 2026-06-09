Пермяки активно пользуются нейросетями для создания музыки и обработки голоса

Фото: Евгений Поторочин, пресс-служба МегаФона.

Жители Пермского края всё активнее используют нейросети для создания музыки и обработки голоса. С начала 2026 года трафик на тематические сервисы вырос на 36%. Такие данные получили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Популярность ИИ-музыки растет вместе с интересом к нейрокаверам — перепевкам известных песен синтезированными голосами разных артистов. Один из ярких примеров — кавер на «Седую ночь» голосом Канье Уэста, который собрал 29 миллионов прослушиваний в Shazam.

Основная аудитория музыкальных нейросетей в Пермском крае — абоненты 26-35 лет: на них приходится 36% всего трафика. Еще около 26% активности обеспечивают пользователи 36–45 лет. Молодежь 14–25 лет занимает сравнительно небольшую долю по трафику (10%), но именно она чаще задает вирусные тренды.

Мужчины используют музыкальные нейросети заметно активнее женщин. На них приходится около 54% трафика и 68% общего времени в сервисах.

В целом по России самым популярным сервисом для генерации музыки остается Suno — на него приходится 73% аудитории. На втором месте — Vocal Remover, который помогает выделять вокал из треков для дальнейшего его использования в каверах, им пользуется около 20% аудитории. Замыкает тройку сервис Udio, создающий музыку на основе текстовых промтов, с долей около 3%. При этом быстрее всего растут сервисы для работы непосредственно с голосом и для создания AI-каверов.

Еще один оператор связи — МегаФон — подтверждает интерес к музыкальным нейросетям. Наиболее популярными днями для работы с ИИ стали среда и суббота. Как правило, трафик в эти дни на 28% выше среднедневных значений. Реже всего сервисами пермяки пользовались в понедельник.