В Краснокамске приступили ко второму этапу благоустройства сквера Звездный

Работы в сквере Звездный. Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Пермском крае продолжается обновление общественных территорий, ставших в прошлом году победителями Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Обустройство территорий проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его инициировал президентом России Владимир Путин.

В Краснокамске приступили к работам второго этапа благоустройства сквера Звездный. Проект стал победителем в 2025 году. За него отдали голоса более 12 тыс. жителей. В сквере предстоит обустроить пешеходные дорожки, установить современное уличное освещение, малые архитектурные формы и детскую площадку. Подрядная организация проведет комплексное озеленение.

Дизайн-проект благоустройства проспекта Мира. Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В этом году жители Краснокамска также активно участвуют во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Более 11 тыс. краснокамцев уже отдали свои голоса за дизайн-проект благоустройства площади Мира. Его ждет масштабное обновление с обустройством тротуарных дорожек и парковочных мест, устройством современного освещение и озеленением территории.

Жители Пермского края могут сделать свой выбор за объекты благоустройства до 12 июня: на онлайн-латформе, лично при помощи волонтеров или в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе». Согласно обновленным правилам, в этом году в голосовании могут участвовать все достигшие 14 лет жители региона.

В Перми на начало июня уже более 122 тыс. горожан приняли участие во Всероссийском голосовании. Они выбирают один из восьми объектов благоустройства. В число лидеров голосования входят проекты благоустройства парка «Счастье есть» в Кировском районе и бульвар на ул. Дружбы в Мотовилихинском районе.

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