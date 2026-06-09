Краевой суд отменил оправдательный приговор бывшему следователю из Чайковского

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Пермский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя следственного отдела по Чайковскому Александра Чакина. Ему инкриминируют совершение преступлений по двум статьям УК РФ.

В апреле этого года Чайковский городской суд признал Александра Чакина невиновным в связи с отсутствием в его действиях составов преступлений и признал за ним право на реабилитацию. В пресс-службе Пермского краевого суда напомнили версию следствия по предъявленным обвинениям.

Будучи старшим следователем, Александр Чакин из личной заинтересованности превысил должностные полномочия и фальсифицировал доказательства по уголовному делу о тяжком преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Его действия повлекли существенные нарушения прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства.

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда рассмотрела дело в апелляционном порядке. Она отменила приговор суда первой инстанции и направила уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. Александру Чакину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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