В Москве на ВДНХ откроют туристический стенд Пермского края

Кадр с видео Министерства по туризму по Пермскому краю

В Москве с 10 по 14 июня состоится 6-й Международный туристический форум «Путешествуй!». Прикамье представит интерактивный стенд в концепции «Многогранный край». Он покажет регион целостной туристической экосистемой с богатым выбором направлений.

Региональный стенд состоит из трех тематических блока, выполненных в собственной стилистике. Каждый посвящен одному из основных направлений туризма Прикамья – культурно-познавательному, промышленному и активному. Концепцию стенда раскрыло краевое министерство по туризму.

Стенд Прикамья на форуме «Путешествуй!». Видео: Министерство по туризму Пермского края

Культурно-познавательный блок воссоздаст атмосферу гостиничного номера гостиницы «Центральная» времен эвакуации в Пермь театра им. Кирова. Его посвятят 100-летию Пермского балета. Это будет вращающаяся афишная тумба, шкатулка-балерина и интерактивное гримерное зеркало с демонстрацией закулисья и репетиционного процесса в театре оперы и балета.

Промышленный блок создан в стилистике индустриальной зоны. Он познакомит с инженерным наследием Прикамья. Основной темой станет Год Пермской промышленности. Любой желающий сможет поговорить с роботом Promobot V.4, увидеть работу счетно-сортировальной машины печатной фабрики «Гознак».

Блок активного и экологического туризма посвящен природному богатству Пермского края. В зоне пикника гости разместятся внутри припаркованного микроавтобуса УАЗ-452. С помощью технологии «медленного телевидения» они насладятся видами знаменитых достопримечательностей региона, включая камни Полюд и Ветлан, Каменный город.

В работе форума «Путешествуй!» примет участие делегация Пермского края. Пермяков ждет его деловая программа с профильными сессиями и дискуссиями, а также продвижение регионального туристического потенциала.

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