В Перми суд признал незаконным взыскание почти 500 тысяч рублей с владельца авто

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Суд в Перми признал незаконными требования таможенной службы о взыскании утилизационного сбора и пеней с автовладельца. Ведомство потребовало с нового собственника иномарки доплатить почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда.

Установлено, что в апреле 2023 года в одном из пермских автосалонов мужчина купил автомобиль «Тойота Камри» за 1,45 млн рублей и поставил его на учет в ГИБДД. На тот момент каких-либо сведений о неполной уплате утилизационного сбора в отношении этой машины не было.

Однако в январе 2026 года таможня потребовала от автовладельца доплатить утилизационный сбор 308 600 рублей и пени в размере 168 896 рублей. Ведомство посчитало, что предыдущий собственник ввез иномарку в Россию по заниженной ставке для личного пользования, хотя по факту авто использовалось в коммерческих целях.

Мужчина не согласился с претензиями. По его словам, он действовал добросовестно и не мог знать о допущенных нарушениях. В ходе судебного разбирательства установлены противоречия в документах, представленных импортером. При этом таможня так и не смогла устранить данные противоречия. Кроме того, регистрация иномарки в ГИБДД прошла без замечаний.

В итоге, суд признал действия таможни по взысканию утильсбора за ввезенный автомобиль и пеней в общей сумме 477 496 рублей незаконными. Также ведомство обязано устранить допущенные нарушения прав автовладельца.