Суд в Прикамье запретил магазинам продавать сигареты возле школ

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Суд запретил ООО «Элемент – Трейд» розничную торговлю табачной продукции вблизи образовательных учреждений в Верещагинском округе. С иском о возложении обязанности прекратить и устранить нарушения санитарных норм выступило краевое Управление Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В ходе судебного заседания выяснилось, что с жалобой на нарушение требований по продаже табачной и никотиновой продукции в магазинах «Монетка» вблизи школ обратилась администрация Верещагинского округа. При проверке указанной информации установлено, что магазины находятся на расстоянии менее 100 метров от учебных заведений.

Учредителю ООО «Элемент – Трейд», УК ООО «РМ - Групп», было выдано предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований. Но нарушения так и не были устранены. В итоге, суд признал противоправными действия ООО «Элемент – Трейд», выразившиеся в розничной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией в магазинах вблизи школ, и обязал прекратить нарушения. Решение суда в законную силу еще не вступило.