Ушла из жизни руководитель одного из общественных центров в Перми

Фото: Общественность Свердловского района г. Перми / ВКонтакте

В Перми ушла из жизни лидер общественного движения, руководитель общественного центра «Юбилейный» Марина Вадимовна Лопатина. Об этом сообщается в группе «Общественность Свердловского района г. Перми» во ВКонтакте.

Ее коллеги написали, что Марина Вадимовна много лет посвятила служению людям, активно участвовала в жизни района, помогала жителям и вдохновляла окружающих своей энергией и неравнодушием. «Её труд, забота и искреннее желание сделать мир вокруг лучше навсегда останутся в памяти тех, кто имел счастье знать и работать с ней», - говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится во вторник, 9 июня. Она пройдет в женском Успенском монастыре, расположенном на улице Плеханова, 39/5 в Перми. Начало в 11.30.