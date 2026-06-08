В Пермском крае осталось 30 частных детективов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
По данным на 1 мая 2026 года, в Пермском крае насчитывается 30 частных детективов. Из них 12 ведут свою деятельность в краевой столице. Такую статистику приводит v-kurse.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Росгвардии.
В 2025 году на работу частным детективам в Прикамье было выдано две новые лицензии, с начала текущего года – еще одна. При этом за последние полтора года четыре специалиста добровольно отказались от лицензии.
Эксперты считают, что деятельность российских частных детективов ограничена законодательством, а также нестабильна и не приносит значительной прибыли. Поэтому возможно, что и в дальнейшем число частных детективов продолжит сокращаться.