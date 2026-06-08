В Пермском крае осталось 30 частных детективов

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По данным на 1 мая 2026 года, в Пермском крае насчитывается 30 частных детективов. Из них 12 ведут свою деятельность в краевой столице. Такую статистику приводит v-kurse.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Росгвардии.

В 2025 году на работу частным детективам в Прикамье было выдано две новые лицензии, с начала текущего года – еще одна. При этом за последние полтора года четыре специалиста добровольно отказались от лицензии.

Эксперты считают, что деятельность российских частных детективов ограничена законодательством, а также нестабильна и не приносит значительной прибыли. Поэтому возможно, что и в дальнейшем число частных детективов продолжит сокращаться.