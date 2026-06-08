Главу Перми ознакомили с работой городских инклюзивных пространств

Фото: Администрация города Перми

Глава Перми провел рабочий выезд по социальным объектам города. Эдуард Соснин посетил два учреждения в Мотовилихинском районе. Он познакомился с работой частного детсада «МАНЯ» и мастерской «Будетляне».

Ранее администрация города предоставила инклюзивным учреждениям помещения бывших муниципальных детских садов. Они работают с детьми и взрослыми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

В детском саду «МАНЯ» на ул. КИМ, 103 реализуют проект «Центр развития инклюзивного образования» для детей с ОВЗ от 2 до 18 лет. Для обучения воспитанников в помещениях обустроили сенсорные комнаты, коммуникативные классы, кабинеты для коррекционных занятий. В них по программам дополнительного образования обучаются 39 детей из дошкольных групп полного дня.

Фото: Администрация города Перми

Частный детсад ведет работу на четырех лицензированных площадках – по улицам Студенческой, Гамовской, Пушкарской и Хабаровская. В этом году центр стал победителем Всероссийского конкурса «Меняем мир вместе» в номинации «Обучение и дополнительное образование детей с ОВЗ и инвалидностью».

Инклюзивные мастерские «Будетляне» открыли с начала 2026 года на ул. Степана Разина, 77. Учреждение помогает в адаптации людям от 18 лет и старше. В мастерских взрослые с ментальными особенностями осваивают столярное, швейное и графическое дело, создают тактильные макеты городов для незрячих людей, изготавливают деревянные игрушки, кружки, футболки и другие сувениры с авторскими рисунками – приобретают профессиональные навыки, которые помогают им найти работу.

Продукция мастерских продается в учреждениях культуры. В прошлом году руководитель Екатерина Лившиц получила городскую премию «Преодоление» в номинации «Чувствую сердцем». Награду вручили за вклад в улучшение качества жизни людей с инвалидностью.

«Благодаря таким учреждениям у ребят с ограниченными возможностями здоровья складывается система непрерывной поддержки – от дошкольной подготовки до профессионального обучения и первой работы. Эти важные проекты обязательно будем поддерживать и дальше, – отметил в месседжере «Макс» после выезда глава Перми Эдуард Соснин.

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