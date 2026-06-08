В Перми на набережной Камы проведут Фестиваль водных активностей

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми 14 июня состоится Фестиваль водных активностей. Он объединит развивающиеся в Прикамье виды спорта. Большой спортивный праздник пройдет на набережной Камы.

Программа фестиваля включит соревнования на лодках класса «Дракон» и региональный турнир парусных судов классов «Луч» и «Оптимист». Гости праздника также увидят показательные выступления в самых зрелищных дисциплинах от профессиональных спортсменов и любителей.

Фестиваль покажет ресурсы региона, важнейшим из которых являются водные. В Прикамье насчитывается более 29 тыс., что позволяет развивать различные направления активностей. В них входят виды спорта, где выступают только профессиональные спортсмены, и также есть возможность попробовать свои силы любому желающему.

«На фестивале мы покажем весь потенциал для любителей активного образа жизни, и возможно вдохновим кого-то на новые увлечения», – отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Фестиваль водных активностей проходит по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

За два дня до фестиваля в новой части набережной Камы стартует первый этап чемпионата России по аквабайкам. На старт выйдут 60 сильнейших водных гонщиков. Победителей 12 июня определят в слаломе, фристайле и кольцевых гонках. После соревновательной части программы участники представят показательные выступления.

Специальными гостями станут две команды из Екатеринбурга. Свое мастерство покажет чемпион России по гидрофлайту (полет над водой) команда Skebreakers, New star Racing team представит зрелищную гонку на водных болидах.

Зрителей фестивальных событий также ждет обширная развлекательная программа. На «сухой» части набережной пройдут соревнования по баскетболу 3х3, перетягиванию каната, мини-футболу и настольному теннису. Все желающие испытают себя в комплексе ГТО. Взрослых и детей ждут мастер-классы по судомодельному спорту, прыжкам на батуте и другие активности.

Фестиваль водных активностей стартует в 12:00. Вход и участие во всех активностях бесплатное. Работа интерактивных площадок на «сухой» части набережной пройдет с 14:00 до 19:00, катание на водных болидах – с 12:00 до 13:20, показательные выступления – с 17:00 до 17:30.

Финал соревнований на лодках «Дракон» состоится с 18:30 до 19:00, соревнования по парусному спорту – с 18:15 до 19:30, награждение победителей – в 20:00. Завершится фестиваль показательными выступлениями на водных болидах с 20:50 до 21:30.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники