В Прикамье назвали победителей и призеров конкурса «Лидер Пермского края»

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми наградили победителей и призеров конкурса «Лидер Пермского края». Награды вручили в двух номинациях «Социальная поддержка и благотворительность» и «Экология».

Лидеров в номинации «Социальная поддержка и благотворительность» назвали во время торжественного мероприятие ко Дню социального работника. Победителем признали Пермскую региональную общественную организацию по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Насмного» с проектом «Пермь Семейная».

Ресурсный центр «Пермь семейная» начал работу в 2024 году по поручению главы региона Дмитрия Махонина и при поддержке краевого Минтруда и соцразвития. За это время проект стал местом, где семьи не просто ждут – здесь их понимают и берегут. Они получают ресурс необходимую юридическую и психологическую поддержку.

За два года работы ресурсный центр «Пермь семейная помог более 20 тыс. жителям Прикамья. В этом году с 1 июня центры начали работу 42 муниципалитетах.

Второе и третье места в номинации «Социальная поддержка и благотворительность» соответственно заняли Благотворительный фонд «Деревня «Светлая» и Озерский центр социального обслуживания соответственно.

На мероприятие пригласили руководителей и сотрудников социальной сферы со всех территорий Пермского края, ветеранов отрасли, представителей краевого филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и общественных организаций.

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Победителей и призеров конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Экология» назвали во Всемирный день охраны окружающей среды. Торжественную церемонию провели в Пермском центре экологической культуры на экофесте «Природа города».

Победителем в номинации признали совместный проект ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» с Пермским центром экологической культуры. Экспозиция знакомит с природой севера Прикамья, природными комплексами, их уникальностью и особенностями, флорой и фауной, традиционной культурой. Особое место проект заповедной системе России, ее миссии и роли в сохранении природы, а также региональным ООПТ.

Финалистами номинации «Экология» стали движение «Гуляй-убирай» муниципального бюджетного учреждения «Чернушинский краеведческий музей имени Вячеслава Григорьевича Хлопина» и конкурс детских экологических проектов «Пермь – мастерская будущего» компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

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