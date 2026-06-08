Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика8 июня 2026 10:08

Пермский край в разы нарастил закупки свежих клубники и черешни из Киргизии

Жители Прикамья с начала года купили 66 тонн ягод
Павел ШАТРОВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило о резком росте поставок в регион свежих ягод из Средней Азии. В период с 1 января по 3 июня Прикамье закупило более 66 тонн свежих клубники и черешни из Киргизии.

Поставки составили 55,682 тонны клубники и 11,24 тонны черешни. За аналогичный период прошлого года из Киргизии поступило лишь 12,804 тонны клубники и 2 тонны черешни.

Сотрудники надзорного ведомства Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели контроль товаросопроводительных документов и отобрали контрольные проб. Фитосанитарный карантинный контроль нарушений не выявил.

На всю продукцию оформили соответствующие акты, дающие право на ее использование по назначению.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru