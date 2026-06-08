В Прикамье нашли управу на пенсионерку за помет и вонь от домашних птиц

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Прикамья поступил на исполнение документ с требованием запретить 67-летней жительнице Чусового использовать земельный участок для разведения домашней птицы, а также обеспечить его санацию и очистку. На предназначенном для индивидуального жилищного строительства участке она содержала несколько десятков кур, уток, гусей и индюков.

Поводом в суд стало обращение соседей. Они пожаловались на ведение хозяйства с нарушением ветеринарных правил. Это влияло на качество их жизни. Круглосуточно их преследовали крики птиц, отходы их жизнедеятельности стекали на смежные участки, в округе стоял невыносимый запах.

Соседи обращались в уполномоченные органы. В отношении владелицы мини-птицефермы проводили проверки, выдавали предостережения и выписывали штрафы. Ситуация так и не менялась. Птица содержалась в бывшей бане, свободно выходила на улицу.

Суд признал ответчицу в нарушении норм действующего законодательства. Ее уведомили о возбуждении исполнительного производства. В установленный законом она не исполнила в срок решение суда. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тыс. руб., ограничил в праве выезда за пределы РФ и предупредил о наложении административных штрафов.

Принятые меры простимулировали должницу к исполнению решения суда. Проведенная проверка показала, что птица на участке отсутствует, мероприятия по приведению территории в надлежащий вид выполнены.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

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