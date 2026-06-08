Краснокамск получил экспертное заключение по присвоению городу почетного звания

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Краснокамск получил экспертное заключение Российской академии наук о наличии оснований присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». С инициативой в прошлом году выступил Совета ветеранов города.

О получении 27 мая положительного ответа от РАН сообщил глава Краснокамского муниципального округа Александр Борисов. Он отметил важность шага в присвоение почетного звания городу. Это увековечит трудовой подвиг Краснокамска в годы Великой Отечественной войны и укрепит историческую память о вкладе города в общую Победу.

«Продолжаем работу в этом направлении. Уверен, что наши усилия приведут к желаемому результату», – сообщил Александр Борисов.

Краснокамск – один из молодых городов Прикамья, через два года 7 октября он отметит свое 90-летие. За годы прошедшей войны труженики города добыто почти 719 тыс. тонн нефти. На его территории разместили эвакуированный Ленинградский монетный двор, где изготавливались ордена и медали. Местные врачи круглосуточно спасали жизни раненых. Пять жителей Краснокамска за ратные подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза.

В Пермском крае почетное звание «Город трудовой доблести» получили: Пермь – 2 июля 2020 года, Лысьва – 10 сентября 2021 года.

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