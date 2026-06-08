Следственный комитет РФ проверит информацию о загрязнении реки в селе Култаево

Фото: Следственное управление СК РФ по Пермскому краю

Пермский межрайонный следственный отдел организовало процессуальную проверку по сообщениям в соцсетях. Жители села Култаево в Пермском округе обратили внимание на загрязнение реки, протекающей вдоль одной из улиц.

Жители села жалуются на состояние реки с июня 2025 года. По их словам, местное промышленное предприятие осуществляет сброс чужеродных вод в реку. Анализ подтвердил загрязнение, характерное для канализационных стоков.

«Следователи изучат все доводы, приведенные в публикации», – сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Култаево протекают река Мулянка и ее приток Сарабаиха.

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