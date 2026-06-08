Детсад в Перми выплатил штраф за ожоги стоп двухлетнего ребенка

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Мотовилихинского района Перми завершила проверку по факту получения ожогов ребенка в детском саду. В феврале сотрудники дошкольного образовательного учреждения при ненадлежащем исполнении должностных обязанностей допустили получение ожогов 1-й и 2-й степени обеих стоп воспитанницей 2023 года рождения.

Как рассказала «КП»-Пермь» знакомая мамы ребенка, нянечка поставила ребенка в ванну, включила воду и, не проверив ее температуру, отошла. Вода оказалась слишком горячей, девочка сказала, что ей больно, но нянечка не отреагировала вовремя. В итоге ребенок оказался в больнице с серьезными ожогами. ЧП произошло 19 февраля.

По итогам проверки руководителю учреждения внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа 50 тыс. руб.

«В защиту прав несовершеннолетней прокуратурой в Мотовилихинский районный суд Перми также подано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда», – сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

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