Пермяк за несколько минут пытался дважды ограбить продуктовый супермаркет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Индустриальный районный суд Перми вынес наказание 20-летнему безработному жителю города. Пермяка обвинили в покушении на преступление и открытом хищении чужого имущества.

Молодой человек в один из дней февраля после употребления спиртных напитков отправился в Индустриальный район за покупками. Около 22:00 он зашел супермаркет федеральной на ул. Мира, 114. Он взял с полки девять пачек зернового кофе, сложил товар в пакет и минуя кассу вышел из магазина.

На пути воришки встала продавец. Она бросилась за преступником вдогонку. На пересечении улиц Мира и Давыдова выхватила у парня пакет с краденым кофе. При попытке удержать награбленное, он нанес женщине удар ногой в живот. Пострадавшая к тому времени держала пакет крепко в руках. Во время схватки пакет разорвался, товары выпали на землю. Продавец собрала пакеты с кофе и вернулась на рабочее место.

На этом тревожный вечер сотрудников супермаркета не закончился. Спустя несколько минут несостоявшийся грабитель вернулся на место преступления. На этот раз он схватил с полки 15 плиток шоколада и уже две упаковки кофе.

Грабитель действовал по старой схеме и вновь не расплатился. Путь из магазина ему преградила другой продавец. Злоумышленник схватил яблоко и бросил его в голову женщины. На подмогу продавцу бросилась коллега, ранее предотвратившая ограбление.

Совместными усилиями они отняли товары, повалили похитителя на пол и удерживали его до приезда полиции. В процессе задержания мужчина оказывал женщинам активное сопротивление: дрался и кусал их за руки.

Ущерб торговой сети в результате грабежа составил 11,5 тыс. руб. В судебном заседании подсудимый полностью признал вины, но от дачи показаний отказался. Суд назначил виновному в преступлении наказание в виде принудительных работ на 2 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 15% в доход государства.

«Приговор в законную силу не вступил», – сообщила пресс-служба Индустриального районного суда.

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