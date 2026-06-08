В Прикамье похоронят погибшего на СВО дедушку пяти внуков

Фото: Администрация ЗАТО Звездный Пермского края

На кладбище села Бершеть 8 июня похоронят погибшего участника СВО. Гранатометчик Трахтенгерц Олег Федорович погиб в конце января этого года.

О жизненном пути земляка рассказала администрация ЗАТО Звездный Пермского края. Олег Трахтенгерц родился 10 апреля 1966 года в Курске. После рождения малыша родители переехали в закрытый поселок Звездный. В родном поселке Олег окончил школу №128, затем поступил в пермское Речное училище.

В 1984 году вернувшись домой после срочной службы Олег Федорович женился на Марине Ильдаровне. В семье родились сын Вячеслав и дочь Елена. Они также обзавелись семьями, счастливые дедушка и бабушка радовались и лелеяли пять внуков. Глава большого семейства всю свою жизнь занимался резьбой по дереву, строил бани, беседки, изготавливал мебель.

В августе 2023 года Олег Федорович принял решение заключить контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Проходил военную службу стрелком – помощником гранатометчика мотострелкового отделения. Погиб земляк при исполнении воинского долга 28 января 2026 года. Последним боем для него стал населенный пункт Кировск на Донбассе.

Прощание с погибшим защитником Отечества состоится с 11:00 8 июня во ДК ЗАТО Звездный. Администрация поселка выражает соболезнования родным и близким земляка.

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