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НовостиОбщество8 июня 2026 4:46

В Перми скончался сотрудник футбольного клуба «Звезда-2005»

Андрей Зайцев работал заместитель управляющего клуба по безопасности
Павел ШАТРОВ
Фото: ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)

Фото: ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» с глубоким прискорбием сообщил об уходе из жизни 5 июня заместителя управляющего клуба по безопасности Зайцева Андрея Владиславовича. Коллега скоропостижно скончался в возрасте 58 лет.

Андрей Зайцев родился 8 сентября 1967 года. Он был не только опытным специалистом, но и хорошим другом. Его вклад в развитие клуба и обеспечение безопасности был неоценим. Его профессионализм и доброта навсегда останутся в памяти коллег, тренерского штаба и игроков клуба.

ЖФК «Звезда-2005» выражаем искренние соболезнования семье и близким Андрея Владиславовича. Пусть его светлая память живет в сердцах.

Прощание состоится с 13:00 9 июня в Троицкой церкви Перми на ул. Висимской,

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