Пермь в начале августа примет фестиваль электронной музыки SBS FEST 2026

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермь станет центром бас-культуры России. Прикамье третий раз примет многожанровый SBS FEST в стилях Bass House, Drum&Bass, UK Garage, Bassline и техно.

Организаторы представили хедлайнера фестиваля. В этом году им станет «Грязный Рамирес». Исполнитель также известный как RAM. Это один из самых быстрых, техничных и неоднозначных рэп-исполнителей России. В число его нашумевших и неожиданных треков вошла коллаборация с Юлией Савичевой и Gydra – «Синоним слова боль».

На стриминговых площадках RAM получает больше 800 тыс. прослушиваний в месяц. Его совместный клип «Джин Grey» с SID собрал 14 млн просмотров.

О старте SBS FEST 2026 (18+) рассказал краевой Фонд креативных инициатив. Фестиваль пройдет с вечера, всю ночь и до утра. Гостей ждет 1 августа с 15:00 открытая площадка ул. Докучаева, 31В. В месте с «Грязным Рамиресом» на сцену выйдут более 30 исполнителей. Фестиваль организует команда пермского лейбла Sight by Sight. Первая партия билетов от 2200 руб. уже поступила в продажу.

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