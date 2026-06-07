В Перми компания запустила новый сервис для хранения и размещения видео

В Перми запустили новый сервис для хранения и размещения видео Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермская веб-студия Linkodium представила собственный видеохостинг Nuno. Новый сервис предназначен для загрузки, хранения и публикации видеоматериалов с возможностью их интеграции на сторонние сайты.

Разработчики отмечают, что Nuno создавался не как социальная платформа для просмотра контента, а как специализированный инструмент для работы с видео. В сервисе отсутствуют рекомендации, реакции пользователей и рекламные механизмы, характерные для популярных видеохостингов. Основной акцент сделан на удобстве хранения файлов и их последующего размещения на различных интернет-ресурсах.

По словам руководителя Linkodium Яна Колесника, многие сайты используют видеоконтент для публикации инструкций, рекламных материалов и другой полезной информации. При этом существующие платформы нередко показывают рекламу или сталкиваются с ограничениями доступа, что создаёт дополнительные сложности для владельцев ресурсов. Новый сервис позволяет быстро загрузить видео и встроить его на сайт без лишних элементов и отвлекающих факторов.

Важную роль в развитии проекта сыграло участие команды в акселерационной программе НТИ, которую в 2025 году курировал Сергей Малинин. Программа ориентирована на технологические компании Пермского края и помогает участникам выводить инновационные продукты на рынок, изучать потребности клиентов и совершенствовать бизнес-процессы.

Полученные знания позволили команде повысить эффективность работы: выручка веб-студии выросла на 20%, а внутри компании было сформировано отдельное подразделение для развития перспективных проектов.

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