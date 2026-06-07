На трассе Полазна — Чусовой появятся дополнительные полосы для движения в гору Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае планируют модернизировать участок автодороги Полазна — Чусовой. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона утвердило проект планировки и межевания территории, необходимый для проведения работ. Об этом пишет "Business Class".

Реконструкция затронет отрезок дороги в Добрянском округе с 26-го по 28-й километр. Здесь построят дополнительную полосу для транспорта, движущегося на подъеме. Ее разместят справа от существующей проезжей части. Общая длина обновляемого участка составит 1,52 километра.

По данным проекта, новая полоса позволит увеличить пропускную способность трассы и повысить безопасность дорожного движения на одном из наиболее сложных участков маршрута.

Для реализации работ потребуется изъятие двух земельных участков площадью 9 и 815 квадратных метров.

Завершить реконструкцию и открыть движение по обновленному участку дороги планируется в 2027 году.

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