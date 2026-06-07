В Прикамье подвели итоги ежегодного подсчета соловьев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае завершилась акция по наблюдению за соловьями. По итогам мониторинга, зафиксировано 70 поющих птиц этого вида.

Информация о птицах поступала не только из Перми, но и из Березников, Губахи, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Барды, Яйвы, Елово, Гамово, Юго-Камского, Мостовой и других населенных пунктов региона.

Больше всего соловьев в краевой столице, как и в предыдущие годы, было замечено в долинах малых рек — Данилихи, Егошихи и Мулянки.

Результаты исследования озвучили в МКУ «Городское зеленое строительство», опираясь на данные Пермского орнитологического сообщества. В этом году участники акции отправили 151 сообщение о встречах с соловьями. Наблюдениями поделились 25 человек.

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