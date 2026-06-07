В Перми девочки-подростки избили мужчину

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В рабочем посёлке Мотовилихинского района Перми произошло ЧП. Две несовершеннолетние девушки напали и избили 50-летнего мужчину.
По предварительной информации, конфликт случился в ночное время. Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Что именно стало причиной произошедшего, пока неизвестно.
После появления информации в социальных сетях ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также личности девушек и пострадавшего мужчины. Проверка продолжается, расследование находится на контроле регионального управления СК России.
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