В Перми с начала 2026 года обновили 39 муниципальных квартир Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Перми завершены ремонтные работы в 39 муниципальных жилых помещениях. Об этом сообщили в городском управлении жилищных отношений.

В ходе ремонта специалисты выполнили замену дверей, обновили обои, а также привели в порядок потолки и полы, проведя покраску поверхностей. В администрации подчеркнули, что поддержание муниципального жилья в хорошем состоянии позволяет обеспечить комфортные условия для проживания граждан, в том числе тех, кто размещается в таких помещениях временно.

Для сравнения, в прошлом году в городе отремонтировали 90 муниципальных квартир. Из них 34 относились к маневренному фонду, две входили в специализированный жилищный фонд, а ещё 54 помещения были подготовлены для предоставления по договорам социального найма.

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