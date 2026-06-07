На туристическом маршруте в Прикамье обнаружили свежие следы медведя

Фото: Дирекция особо охраняемых природных территорий региона

В Пермском крае туристов предупредили о возможном появлении медведя на маршруте к камню Помяненный (Колчимский). Недавно на тропе были найдены свежие следы хищника, сообщили в Дирекции особо охраняемых природных территорий региона.

Специалисты отмечают, что причин для паники нет, однако отдыхающим следует соблюдать повышенную осторожность. Особое внимание необходимо уделять правилам поведения на природе и не оставлять после себя продукты питания или пищевые отходы.

По словам представителей Дирекции, медведи обычно стараются избегать контактов с людьми. Однако звери могут приближаться к туристическим маршрутам в поисках еды. Иногда такое поведение формируется из-за самих посетителей, которые оставляют на стоянках или вдоль троп продукты и мусор. Если животное однажды находит легкодоступный источник пищи, оно может начать регулярно возвращаться в это место.

Экологи предупреждают, что привыкание медведей к присутствию человека представляет серьезную опасность. Со временем животные перестают воспринимать людей как угрозу и начинают связывать их появление с возможностью получить еду. В таких случаях отпугнуть зверя становится значительно сложнее, а иногда приходится принимать более жесткие меры по его отлову.

В связи с этим туристам напоминают о строгом запрете на оставление еды и пищевых отходов на маршрутах, стоянках и местах отдыха. Даже небольшие остатки продуктов, упаковки с запахом пищи, фрукты, сладости, рыба, мясо или консервы способны привлечь дикого зверя.

Специалисты подчеркивают, что соблюдение этих правил важно не только для личной безопасности туристов, но и для сохранения естественного поведения диких животных. Ответственное отношение к природе помогает избежать опасных ситуаций как для людей, так и для обитателей леса.

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