Пермские баскетболисты стали серебряным призерами чемпионата России 3х3

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Сириусе завершились решающие матчи Winline Чемпионата России по баскетболу 3х3. По итогам турнира пермский клуб «Бионорд Про» завоевал серебряные медали национального первенства. Об этом сообщили в баскетбольном клубе «БЕТСИТИ ПАРМА».
Завершающий матч у пермяков был с челябинским «Курчатовым», однако Пермь уступила сопернику в напряженной борьбе со счетом 17:19.
В составе «Бионорд Про» на заключительном этапе чемпионата выступили Александр Зуев, Игорь Бурик, Станислав Шаров и Михаил Мамонтов. Подготовкой команды руководил главный тренер Алексей Жердев.
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