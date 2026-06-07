Пермские баскетболисты стали серебряным призерами чемпионата России 3х3 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сириусе завершились решающие матчи Winline Чемпионата России по баскетболу 3х3. По итогам турнира пермский клуб «Бионорд Про» завоевал серебряные медали национального первенства. Об этом сообщили в баскетбольном клубе «БЕТСИТИ ПАРМА».

Завершающий матч у пермяков был с челябинским «Курчатовым», однако Пермь уступила сопернику в напряженной борьбе со счетом 17:19.

В составе «Бионорд Про» на заключительном этапе чемпионата выступили Александр Зуев, Игорь Бурик, Станислав Шаров и Михаил Мамонтов. Подготовкой команды руководил главный тренер Алексей Жердев.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru