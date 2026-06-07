Снежные барсы из Пермского зоопарка отметили день рождения

Фото: скриншот из видео Пермского зоопарка

В Пермском зоопарке отпраздновали день рождения снежных барсов Кунгура и Юнгура. Редким хищникам исполнилось два года, сообщили в пресс-службе учреждения.

Братья появились на свет в 2024 году у пары снежных барсов по кличке Снежек и Аксу. Для животных это стало первым потомством с тех пор, как они были объединены в одну пару в 2019 году.

Напомним, детёнышам, родившимся в зоопарке, дают имена в честь рек. Один из барсов получил имя Юнгур — так называется река на территории Сайлюгемского заповедника в Республике Алтай. Второго назвали Кунгуром в честь реки, протекающей через Кунгурский и Ординский округа Пермского края.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru