«Чиж & Co», «Мураками» и «Мираж» выступят на фестивале в Прикамье

Солист группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 17 по 19 июля на поле под Чермозом пройдет музыкальный фестиваль «Наше лето» (16+). Ожидается, что на нем выступят в качестве хедлайнеров «Чиж & Co», «Мураками», «Мираж», Петр Погодаев, Sellout, «Черный вторник», «Скворцы Степанова». Также организаторы обещают концерты музыкальных коллективов со всей страны.

Во время фестиваля будет проходить развлекательная программа. Ожидаются спортивные игры, ночные дискотеки, рыцарский турнир, полеты на воздушном шаре и паратрайке.