В Кудымкаре отца осудили за избиение шестилетнего сына

. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кудымкаре 38-летний мужчина, решив «повоспитывать» своего шестилетнего сына, сильно ударил его ладонью по лицу. У мальчика от пощечины на щеке и ухе появились кровоподтеки.

Так как подобный случай был далеко не первым – на мужчину уже составляли административный протокол за аналогичное деяние – в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

- В судебном заседании подсудимый вину не признал, полагал, что вышеуказанное деяние должно быть декриминализовано, поскольку его действия по отношению к малолетнему сыну носили исключительно воспитательный характер, - сообщили в Кудымкарском городском суде.

В результате мужчина был признан виновным в избиении ребенка и приговорен к обязательным работам на 180 часов.