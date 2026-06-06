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НовостиСпорт6 июня 2026 10:05

Спортсмены из Перми вошли в сборную России по фигурному катанию

Три пары попали в основной состав, две – в резервный
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав сборной страны на новый сезон. В нее вошли пять пермских пар, воспитанников Павла Слюсаренко.

В основном составе взрослой сборной - двукратные бронзовые призеры чемпионата России Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, а также Артем Грицаенко в паре с Елизаветой Осокиной, которая сейчас представляет Татарстан. В резерве - Таисия Щербинина и Артём Петров, а также Виктория Двинина и Виктор Потапов.