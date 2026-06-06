В Прикамье половина клещей заражены боррелиозом

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Сейчас идет период особой активности клещей. И с начала сезона в медицинские организации Пермского края уже обратились 7745 человек, пострадавших от их укусов, в том числе 1250 детей. Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора, наибольшее количество обращений зарегистрировано в Пермском округе (1077), Перми (891) и Добрянском округе (474).

Как показали результаты лабораторных исследований, почти половина клещей - 45,8 процентов - инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, вызывающим болезнь Лайма. Клещевым вирусным энцефалитом - 0,7 процента. Ежегодно в Пермском крае показатели заболеваемости обеими этими опасными болезнями превышают показатели в среднем по России.