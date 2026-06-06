Пермяк, пытавшийся украсть кофе, искусал продавцов

. Фото: архив "КП".

На что только не идут кофеманы ради своего любимого напитка. 20-летний безработный пермяк поздно вечером зашел в «Магнит» на улице Мира, снял с полки девять пачек зернового кофе, сложил их в пакет и вышел из магазина, не оплатив товар.

Продавец бросилась за вором. На перекрестке она догнала его и начала вырывать пакет с кофе. Любитель кофе пытался отбиваться от женщины, но не смог. Первым не выдержал пакет – он порвался, и весь кофе выпал на землю. Продавец собрала пачки и вернулась в магазин.

Спустя несколько минут вор вновь вернулся в магазин. На этот раз он схватил 15 шоколадок и 2 пачки кофе. Его решила остановить уже другая продавец. Вор стал «отстреливаться» от нее яблоками. Но скрыться с похищенным не успел. На помощь ко второму продавцу пришла женщина, предотвратившая первую попытку ограбления.

- Совместными усилиями дамы отняли товар, повалили похитителя на пол и удерживали его, хотя мужчина оказывал им активное сопротивление: дрался и кусал продавцов за руки, - рассказали в пресс-службе Индустриального суда. - Так сотрудники магазина предотвратили ущерб на сумму около 11,5 тысяч рублей.

Суд наказал любителя бесплатного кофе принудительными работами на срок два с половиной года с удержанием из заработной платы осужденного 15 процентов в доход государства.