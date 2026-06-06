В Перми открывается «Музыкальный квартал»

Музыкальную программу откроет ансамбль "Ба-ба-ту". Фото: "ПермьКонцерт".

В субботу, 6 июня, в Перми на улице Пермской вновь откроется «Музыкальный квартал» (0+). В этот день квартал между улицами Сибирской и Газеты «Звезда» превратится в концертную площадку. Мероприятия начнутся в 15.00 с выступления ансамбля «Ба-ба-ту». Также можно будет услышать аккордеонистку Галину Калашникову, ансамбль песни и танца «Ромэн» и других музыкантов, увидеть иллюзионное шоу Михаила Кобякова.

Будет работать ярмарка декоративно-прикладного искусства, пройдут мастер-классы для всей семьи и игровые программы. События продлятся до 21.00.

Во время работы «Музыкального квартала» состоятся бесплатные пешеходные экскурсии по историческому центру Перми. Их начало в 15.30, 17.00, 18.30. На экскурсии необходимо зарегистрироваться по ссылке: vk.cc/cYnBly.