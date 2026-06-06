В Перми собираются проводить экскурсии с археологами по Архиерейскому кварталу

Фото: vk.com/archierey_kvartal

На территории Архиерейского квартала полностью демонтированы строения бывшего зоопарка, находившегося там до прошлого лета. Напомним, часть территории квартала занимали хозяйственные постройки и сад, а на участке, прилегающем к Спасо-Преображенскому собору, находилось Архиерейское кладбище, где были захоронены около 500 известных пермяков.

Участок, не входящий в зону кладбища, расчищен от мусора, там вскоре начнутся работы по благоустройству и созданию сквера. А на месте захоронений продолжают работать археологи.

- Обнаружены следы давно утраченных построек и старинные надгробия, некоторые из которых сохранились почти полностью, - сообщили в Комиссии по сопровождению мероприятий, проводимых на территории Архиерейского квартала. - Все найденные объекты обрабатываются по установленной методике археологических исследований. Фундаменты цельных надгробий остаются на месте до завершения исследований в том положении, в котором были найдены. Обломки и части памятников аккуратно собираются в одном месте, где проводится их камеральная обработка и фотофиксация.

Впоследствии в одном из сохранившихся зданий Архиерейского квартала предполагается создать музей истории города Перми. А пока Пермский краеведческий музей собирается проводить экскурсии по Архиерейскому кварталу совместно с археологами, чтобы жители города могли наблюдать за ходом проведения работ.