Названы лауреаты Строгановской премии

Фото: Алла Платонова

В Москве на съезде Пермского землячества состоялась торжественная церемония вручения Строгановской премии.

В номинации «За честь и достоинство» звание лауреата было присвоено сразу двум людям. Ими стали Герой России Алексей Линев и участник операции «Поток» Дмитрий Люлько.

В номинации «Лидер малого и среднего бизнеса» победил сооснователь компании TrafficData Дмитрий Поносов.

В номинации «За высокие достижения в науке и технике» - доктор географических наук, профессор пермского университета Сергей Пьянков.

В номинации «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодежи» - директор Большекустовской школы Светлана Абакшина.

В номинации «За высокие достижения в спорте» - трехкратная чемпионка Паралимпийских игр 2026 года Анастасия Багиян.

В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» - директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Алексей Аверьянов.

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» - учредитель издательства «Маматов» Ильдар Маматов.

В номинации «За высокие достижения в области культуры и сохранения исторического наследия Прикамья» - директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян.

Специальный приз «Победитель общественного голосования» получил генеральный директор Уральского завода противогололёдных материалов Дмитрий Пылёв.