В Перми суд обязал владельца магазина снести надстроенный этаж

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Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил иск районной администрации к собственнику нежилого здания, в котором без соответсвующих документов был построен второй этаж.

В иске говорится, что владелец нежилого помещения, которое он использовал под магазин,

решил нарастить полезную площадь, и на здании без нужных разрешений надстроили второй этаж. Тем самым данный объект приобрел все признаки самовольной постройки.

Суд согласился с претензией и установил, что возведение дополнительного этажа в виде пристроя доказывает, что владелец провёл реконструкцию недвижимости и для ввода объекта в эксплуатацию требовалось оформить разрешительные документы, но у ответчика их не было.

В связи с этим Мотовилихинский районный суд Перми признал реконструкцию здания незаконной. Также суд обязал ответчика в течение полугода и за свой счёт привести капитальное строение в соответствие с техдокументацией.

- Если владелец не выполнит решение в отведённый срок, с него начнут взыскивать неустойку — 5000 рублей за каждый день просрочки, - сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда,

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