В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам

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В Верещагино следователи возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ "Неперечисление работнику заработной платы в полном объёме".

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, с июля по сентябрь 2025 года в Карагайском муниципальном округе руководство компании, которая занимается строительством автодорог, полностью не выплатила пострадавшим зарплату и другие положенные по закону суммы. Общий долг составил не менее 190 тысяч рублей.

Благодаря предпринятым следователем процессуальным мерам, работодателем полностью погашена задолженность по заработной плате перед работниками предприятия.

- Сейчас идёт комплекс следственных и процессуальных мероприятий: выясняются все детали совершённого преступления, собираются и закрепляются доказательства, - добавили в краевом управлении СКР.

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